Dupa anunțarea celei de a șaptea Ordonanțe Militare, Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela a plecat in control in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat pentru verificarea, la fața locului, a modului in care sunt respectate noile masuri pe care abia le anunțase. Ministrul de Interne a constatat. in timpul controlului de rutina, ca traficul se desfașoara in limite normale, neinregistrandu-se timpi mari de așteptare la intrarea in țara pentru traficul de marfuri dinspre Bulgaria. Ordonanța Militara nr. 7 prevede, printre altele, și carantina totala pentru orașul Țandarei, județul Ialomița.…