- Ministrul de Interne, Lucian Bode, s-a referit la cazul politistului agresat intr-un mall din Timisoara, afirmand ca “acel derbedeu este in arest si sper sa infunde puscaria, asa cum merita”. Lucian Bode a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Constanta, despre cazul…

- Comitetul de coordonare a vaccinarii a anuntat ca prima transa de vaccinuri pediatrice soseste marți in tara, constand in 114.000 doze de vaccin de la compania Pfizer BioNTech. Potrivit CNCAV, vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana si vor sosi pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.…

- Procurorii DNA ridica, joi, documente de la Primaria Capitalei, informatia fiind confirmata de catre primarul Nicusor Dan, care a precizat ca acestia au venit in biroul sau chiar inaintea conferintei de presa pe tema grevei de la Societatea de Transport Bucuresti și a amanat discuțiile cu ei. Primarul…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a anunțat, luni, intr-o conferința de presa privind organizarea slujbei de Boboteaza pe 6 ianuarie la Constanța, ca “Daca anul trecut nu ne-am infectat peste 10.000, cați au fost la Boboteaza, nici anul acesta nu vom avea cazuri”. El a estimat ca anul acesta vor…

- Procurorii DNA Timișoara au trrimis in judecata 26 de persoane, printre care și un fost șef de seviciu din DGASPC Timiș, care ar fi introdus ilegal in baza de date 491 de falși beneficiari de certificate de handicap. Prejudiciul calculat in acest caz depașește 5 milioane de euro. Un comunicat al DNA…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca unele fluxuri de iesire din tara vor fi transformate in fluxuri de intrare la frontiera de Vest, pentru a reduce astfel timpii de asteptare pentru romanii care revin in tara in aceasta perioada, iar trei puncte de frontiera care erau deschise doar…

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de miercuri spre joi, in parcarea subterana a unui bloc din Constanta. 250 de oameni au fost evacuati, peste o suta fiind coborati cu autoscarile de pe acoperis sau de la etajele superioare. Opt persoane, intre care si copii, au fost transportate la spital…

- Romanian prosecutors opened a criminal investigation into an organised crime group that stole roughly $2 million worth of diesel and other fuel from a U.S. military base in the eastern county of Constanta, police said in a statement on Wednesday, according to Reuters. Police and prosecutors from the…