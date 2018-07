Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a fost acuzat marti ca a deportat ilegal un barbat suspectat ca a fost militant islamist si ca in trecut a fost garda de corp al lui Osama bin Laden, in pofida unui verdict al instantei care ii permitea sa ramana in Germania, relateaza Reuters, informeaza…

- Ministrul de interne german, Horst Seehofer, a declarat miercuri ca va incerca sa incheie pana la sfarsitul lui iulie un acord cu Roma asupra controversatei probleme privind returnarea de migranti din Germania in Italia, informeaza joi AFP. Seehofer a facut aceasta declaratie dupa o intrevedere cu omologul…

- Angela Merkel a ajuns la o intelegere privind migratia cu ministrul de Interne, Horst Seehofer, eliminand astfel o amenintare la adresa guvernului sau, scrie The Guardian. Ambele parti au ajuns la “un...

- "Dupa negocieri intense" intre formatiunea de centru-dreapta a cancelarului (CDU) si partidul conservator bavarez (CSU), "am cazut de acord" in privinta unor masuri pentru a reduce imigratia ilegala, a afirmat ministrul Horst Seehofer la finalul ultimei incercari de a gasi un compromis.Al…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si ministrul federal de interne, Horst Seehofer, au incheiat un acord de ultima ora in legatura cu politica de imigratie, pentru a mentine actuala coalitie guvernamentala, a informat agentia de presa dpa, citand surse din cadrul blocului conservator.AGERPRES/(AS…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, intentioneaza sa demisioneze, au afirmat duminica seara surse din Uniunea Crestin Sociala (CSU) citate de agentiile internationale de presa, relateaza Agerpres .

- Intre Statele Unite ale Americii si aliatii lor exista diferente „care nu mai pot fi bagate sub pres”, a afirmat ministrul german de Externe, Heiko Maas, intr-un interviu publicat vineri in cotidianul Sueddeutsche Zeitung, inaintea summitului G7 din Canada, transmite dpa.