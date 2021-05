Stiri pe aceeasi tema

- Incep inscrierile pentru Transilvania Pitch Stop (TPS), cel mai amplu program dedicat industrieila Festivalul Internațional de Film Transilvania (23 iulie – 1 august 2021). Ajunsa la cea de-a opta ediție, platforma internaționala de co-producții TPS este dedicata proiectelor semnate de cineaști aflați…

- Ziua Covrigului esta celebrata in data de 26 aprilie.Covrigul este foarte raspandit in Turcia, Grecia, Serbia, Bulgaria si alte parti ale Balcanilor, precum si in Orientul Mijlociu, conform Wikipedia. Originea covrigilor este una complicata, unii spun ca provin din Germania, altii atribuie meritul calugarilor…

- Casa Naționala de Asigurari Sociale (CNAS) aplica in prezent 14 acorduri in domeniul securitații sociale cu Bulgaria, Portugalia, Rominia, Luxemburg, Austria, Estonia, Republica Ceha, Belgia, Polonia, Ungaria, Lituania, Germania, Turcia și Belarus. 14 acorduri in domeniul securitații sociale cu Bulgaria,…

- Potrivit unui comunicat de presa al DIICOT, in perioada decembrie 2019 - martie 2020, un cetațean indian a constituit, impreuna cu alte persoane printre care și cetațeni romani, un grup infracțional organizat specializat in savarșirea infracțiunii de trafic de migranți de naționalitate indiana, grup…

- Pașaportul de vaccinare anti-coronavirus a imparțit Europa in țari care sunt de acord cu implementarea unor certificate care ne-ar putea permite sa calatorim fara restricții și in țari care sunt contra. Romania se opune. In tot acest timp, Asociația Internaționala de Transport Aerian ( IATA ) solicita…

- Nebunia pandemica a anihilat deja rațiunea, spiritul de auto-conservare și simțul etic al vatafilor europeni ai Big Tech, Pharma și Finance. Pașaportul de ințepare devine obligatoriu din vara, chit ca nu se știe daca vor fi de acord sa se ințepe pana atunci cel puțin 70% din populația de 450 de milioane…

- In alte state din lume se afla 23.469 de cetațeni romani, confirmați cu SARS – CoV – 2: astfel 2.539 in Italia, 16.772 in Spania, 195 in Marea Britanie, 125 in Franța, 3.116 in Germania, 93 in Grecia, 49 in Danemarca, 37 in Ungaria, 28 in Olanda, 2 in Namibia, 4 in SUA, 7 in Suedia, 137 in Austria,…