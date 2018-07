Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Angela Merkel, si ministrul federal de interne, Horst Seehofer, au incheiat un acord de ultima ora in legatura cu politica de imigratie, pentru a mentine actuala coalitie guvernamentala, a informat agentia de presa dpa, citand surse din cadrul blocului conservator.AGERPRES/(AS…

- Cancelarul Angela Merkel si aripa cea mai de dreapta a coalitiei sale guvernamentale se reunesc luni intr-o ultima tentativa de a rezolva conflictul privind migratia, care ameninta sa faca guvernul sau sa cada. Horst Seehofer, ministrul federal de Interne si seful Uniunii Crestin-Sociale (CSU), sora…

- Ministrul german de interne, Horst Seehofer, intentioneaza sa demisioneze, au afirmat duminica seara surse din Uniunea Crestin Sociala (CSU) citate de agentiile internationale de presa, relateaza Agerpres .

- Migratia este o problema ce necesita o solutie europeana, a insistat sambata cancelarul german Angela Merkel, refuzand sa faca vreun pas inapoi in disputa pe acest subiect cu aliatii ei conservatori bavarezi care ii ameninta existenta coalitiei guvernamentale, relateaza agentiile Reuters si EFE.…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a aparat joi autoritatea federala pentru migratie si refugiati (BAMF), devenita tinta criticilor dupa ce o singura filiala a BAMF ar fi acordat azil pentru 2.000 de migranti fara a respecta procedurile, potrivit dpa, informeaza Agerpres.''Oamenii…

- Autoritațile vor sa evite in acest fel noi greve in domeniul transportului public, al asistentei sociale, al ingrijirii sanatatii si in administratie. Sindicatele care reprezintă peste două milioane de angajaţi în serviciile publice din Germania au ajuns la un acord cu autorităţile…

- Poliția din Germania a reținut patru barbați, unul dintre ei fiind suspectat ca planuia sa lanseze un atac cun arma alba la semiratonul programat astazi in Berlin, potrivit ziarului Die Welt, citat de Reuters . Jurnalitșii germani spun ca cei patru suspecți aveau legaturi cu Anis Amri, tunisianul care…