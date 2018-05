Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a aparat joi autoritatea federala pentru migratie si refugiati (BAMF), devenita tinta criticilor dupa ce o singura filiala a BAMF ar fi acordat azil pentru 2.000 de migranti fara a respecta procedurile, potrivit dpa. ''Oamenii de acolo isi fac bine…

- Sindicatele care reprezinta peste doua milioane de angajati in serviciile publice din Germania au ajuns la un acord cu autoritatile federale si locale privind majorarea salariilor cu aproximativ 7,5% in urmatorii doi ani si jumatate, dupa trei runde de negocieri, transmit Reuters si DPA. Astfel, sunt…

- Noul ministru de interne al Germaniei, Horst Seehofer, a declarat vineri, in Bundestag, ca isi propune sa ''combata polarizarea societatii'', prin masuri de securitate si o politica mai stricta in materie de migratie, transmite dpa. Seehofer a anuntat ca va introduce in…

- Ministrul de interne german, conservatorul Horst Seehofer, afirma ca "islamul nu apartine Germaniei", relansand dezbaterea privind locul islamului in societatea germana, intr-un interviu aparut vineri, citat de AFP. "Nu. Islamul nu apartine Germaniei. Germania este marcata de crestinism.…