Stiri pe aceeasi tema

- Talal Chaudhry, ministrul adjunct de Interne, a declarat ca Iqbal a fost lovit de un glont in atacul din districtul Narowal al provinciei Punjab. Maik Ahmad Khan, un purtator de cuvant al guvernului, a declarat ca Iqbal se afla in afara oricarui pericol si ca atacatorul a fost arestat.

- Ministrul de Interne al Pakistanului, Ahsan Iqbal, a supravietuit duminica unei tentative de asasinat, un incident care va mari tensiunile politice inaintea alegerilor de la sfarsitul lui iulie, scrie...

- Ministrul pakistanez de interne, Ahsan Iqbal, a supravietuit duminica unui atac armat impotriva sa, considerat de autoritati o tentativa de asasinat, informeaza agentia Reuters. Adjunctul sau, Talal Chaudhry, a declarat ca un glont a nimerit bratul ministrului in atacul petrecut in districtul…

- Ministrul britanic de interne, Amber Rudd, a demisionat duminica. Reuters a obtinut de la o sursa guvernamentala confidentiala confirmarea stirii difuzate cu putin timp înainte de BBC. Ulterior, informatia a fost confirmata si de un purtator de cuvânt al premierului Theresa May. …

- Ministrul german de Interne, Horst Seehofer, a criticat, duminica, Uniunea Europeana pentru ca trateaza cu superioritate discutiile cu membrii Blocului comunitar din estul Europei cu privire la cotele de relocare a imigrantilor, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ministrul de interne slovac, Robert Kalinak, si-a anuntat luni demisia, ceruta de opozitie, de un partid din coalitia de guvernare si de manifestanti, in contextul asasinarii jurnalistului Jan Kuciak in februarie, relateaza AFP si Reuters, potrivit agerpres.ro. "Este important sa fie mentinuta…

- Aproape un milion de case au ramas fara curent in capitala Mexicului si in sud si cel putin 50 de case au suferit daune in statul Oaxaca. Singurele morti raportate au fost cele din urma prabusirii unui elicopter cu ajutorul caruia ministrul de Interne facea estimarea distrugerilor impreuna cu guvernatorul…

- Ministrul mexican de interne, Alfonso Navarrete, si guvernatorul statului Oaxaca, Alejandro Murat, au supravietuit vineri noaptea prabusirii unui elicopter militar care mai avea doar 30 sau 40 de metri pana la aterizare in zona cea mai afectata de cutremurul de vineri, informeaza EFE si Reuters.…