- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, sustine ca Romania este pregatita sa faca fata unui aflux de migranti dinspre Ucraina, precizand ca tara noastra are pregatite acele tabere de migranti, are echipamentele necesare pentru a alimenta cu energie electrica locurile respective, dar si pentru a asigura…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca cei care confunda pensiile militare cu pensiile speciale fac o greseala, dar este de acord cu discutie si in legatura cu pensiile din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, pentru ca „presiunea pe buget este, intr-adevar, mare”,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, joi, ca este acord ca pensiile din Romania sa fie platite pe principiul contributivitații și ca statul sa nu mai plateasca pensii speciale, insa nu este de acord cu afirmația ca pensiile militare sunt speciale. El de asemenea a spus dupa ședința…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a susținut intr-o conferința de presa ca va revizui procedura de selecție a polițiștilor incadrați din sursa externa. Oficialul s-a aratat dezamagit de unele resurse polițienești. ”Am decis sa reanalizam la nivelul MAI procesul de recrutare din sursa externa,…

- Incepand din aceasta luna, șoferii agresivi vor putea fi amendați. Codul Rutier va fi modificat printr-o decizie a Guvernului, a anunțat ministrul de Interne, Lucian Bode. Lucian Bode a declarat ca MAI va monta 600 de camere radar fixe pe cele mai aglomerate drumuri din țara: DN7, DN1 și Autostrada…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat, marti, 21 decembrie, ca nu se poate discuta despre un proiect care nu exista, facand referire la legea certificatului verde COVID la locul de munca. "De ce toata aceasta agitatie cu certificatul verde, pe asumarea raspunderii, in conditiile in care…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a declarat joi, ca in cazul crimei de la Iasi, in care doi tineri au fost omorati, se asteapta decizia instantei din Italia, pentru a-l extrada pe vinovat. „Vorbim despre o ancheta penala in curs. In urma acestei anchete, din fericire, am reusit intr-un timp…

- Ministrul Afacerilor Interne din Romania, Lucian Bode, a anunțat la briefingul de presa de dupa ședința de Guvern ca a fost destituit șeful Poliției din Giurgiu alaturi de alți cinci agenți de poliție. Știre in curs de actualizare The post Lucian Bode: s-a decis destituirea șef serviciu rutier și declanșarea…