Stiri pe aceeasi tema

- "Evolutiile de la frontiera de vest a Romaniei au inregistrat cresteri in ultima perioada, dar situatia este gestionata eficient de catre institutiile abilitate si aici ma refer la structurile MAI. (...) Numarul mare de migranti in judetele din vestul tarii reprezinta o realitate a ultimilor ani. De…

- Președintele Romaniei, in replica la declarațiile facute de Dominic Fritz dupa crima intre migranți care a avut loc luni, spune ca „Timișoara nu a fost lasata niciodata singura”. In plus, acesta spune ca așteapta informații mai detaliate de la MAI, legate de situația migranților din zona de vest.

- Deputatul de Timiș Alfred Simonis le cere colegilor parlamentari sa discute cu ministrul de Interne și sa avanseze „propuneri concrete de asigurare a condițiilor de securitate” in criza migranților, iar lui Lucian Bode i-a cerut sa se prezinte in fața Comisiei de aparare. A constatat ca Timișoara are…

- Trimis la București de primarul Dominic Fritz, viceprimarul Cosmin Tabara se intoarce cu eventuale soluții. Dupa discuții cu ministrul de Interne, cu Ludovic Orban și șeful Inspectoratului de Imigrari, edilul spune ca Lucian Bode sau un secretar de stat din MAI va veni la Timișoara, „intr-un timp relativ…

- Primarul Dominc Fritz reacționeaza, la randul sau, dupa uciderea unui afgan in urma unui conflict intre migranți, și cere in continuare intervenția autoritaților naționale in problema acestor persoane care se afla ilegal in oraș, una care afecteaza tot mai mult Timișoara. El cere o intervenție coordonata…

- Lucian Bode, ministrul de interne, a declarat luni dimineața pentru Digi24 ca nu iși explica decizia autoritaților locale din Timișoara de a nu mai introduce carantina dupa ce rata de infectare a crescut. „Eu sunt un susținator al descentralizarii deciziei, e normal sa ai autonomie in ce privește autonomia…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat luni ca Guvernul va lua in discutie, in prima sedinta, situatia carantinei de la Timisoara, precizand ca decizia Departamentului pentru Situatii de Urgenta de a prelungi carantinarea orasului este una tranzitorie. "Cred ca Guvernul va lua in discutie…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a informat, joi, ca a propus majorarea numarului secretarilor de stat din MAI de la patru la cinci si a subsecretarilor de stat de la doi la trei pentru eficientizarea activitatii, informeaza Agerpres. "In acest moment, avem patru secretari de stat…