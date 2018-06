Stiri pe aceeasi tema

- Noul guvern al Italiei planuieste sa faca un recensamant al comunitatii romilor pentru a-i putea expulza pe cei care locuiesc ilegal in tara, conform ministrului de Interne Matteo Salvini, scrie Reuters. „Din pacate nu putem expulza romii italieni”, a declarat Salvini, liderul partidului de extrema-dreapta…

- Ministrul italian de interne Matteo Salvini a interzis din nou sambata accesul in porturile Italiei pentru doua nave ale unei organizatii neguvernamentale (ONG) care navigheaza in largul coastelor libiene, ''asteptand incarcatura lor cu fiinte umane'', a declarat el pe Facebook, relateaza AFP. …

- ''In timp ce nava Aquarius navigheaza catre Spania (sosirea ei fiind prevazuta sa aiba loc duminica), alte doua nave ale unui ONG, navigand sub pavilion olandez (Lifeline si Seefuchs), au sosit in largul coastelor libiene, in asteptarea incarcaturii lor cu fiinte umane abandonate de catre calauze'',…

- Odiseea celor 629 de migranți de pe nava Aquarius a luat sfarșit dupa ce Spania a acceptat debarcarea acestora pe teritoriul sau. Guvernul spaniol a ținut sa precizeze ca nu are nicio problema cu Italia sau Franța, țari implicate in plina criza diplomatica dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron…

- Guvernul spaniol, care a acceptat sa primeasca 629 de migranti salvati de nava Aquarius, nu are nicio problema cu Italia sau cu Franta, cele doua tari aflandu-se in plina criza diplomatica dupa ce presedintele francez Emmanuel Macron a criticat ''cinismul'' si ''iresponsabilitatea''…

- In contextul refuzului Italiei de a permite acostarea nevei cu refugiați Aquarius, avand 629 de refugiați la bord, Inaltul Comisar ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi a adeclarat la Geneva ca modul de abordare al Italiei este rușinos insa responsabilitatea este a Europei ca intreg.'Este…

- Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, i-a cerut miercuri presedintelui francez, Emmanuel Macron, sa dea dovada de "generozitate" in primirea de migranti, estimand ca Franta nu si-a respectat angajamentele in materie, informeaza AFP. Sustinand un discurs in fata Senatului, Salvini a reamintit…