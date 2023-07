Stiri pe aceeasi tema

- ”Simplificarea procedurilor administrative si a proceselor birocratice sunt doua obiective importante, constante ale PNL, regasite in programele politice ale partidului dar si in actiunea ministerelor, care au avut responsabilitati in acest domeniu, nu in ultimul rand in atentia parlamentarilor…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a decis, joi, sa atace la Curtea Constituționala legea privind reforma pensiilor speciale și legea care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat, adoptate de Parlament cu o zi in urma, conform unor surse judiciare. Magistrații instanței supreme – conduse de judecatoarea…

- Un turist a alertat instituțiile, anunțand ca are de gand sa detoneze o bomba daca nu este evacuat din masivul Ceahlau. Salvamontiștii din Durau au plecat, joi, in cautarea turistului care a alertat toate instituțiile, susținand ca are asupra lui o bomba pe care intenționeaza sa o detoneze. ”Situație…

- Senatul a adoptat luni legea invatamantului preuniversitar si legea invatatamantului superior, in calitate de for decizional. Proiectele de legi ale Educației au fost trecute pe lista de vot final la Senat, camera decizionala, chiar in prima zi de greva generala in Invațamant. Legea invatamantului…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, luni, Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 131/2021 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru prorogarea unor termene, potrivit careia institutiile publice acorda angajatilor, anual, vouchere de vacanta…

- Prevederea privind interzicerea cumulului cu salariul precum și cea a eliminarii sporului de doctorat au fost scoase din Ordonanța austeritații, adoptata vineri de Guvern. Ministrul de Finanțe a anunțat ca incasarile statului incep sa revina la normalul programat astfel ca vede ca la acest moment nu…

- Studentii Academiei de Politie declarati inapti medical pot continua studiile fara a primi grad profesional si fara a fi incadrati in Ministerul de Interne, prevede un proiect de Lege pentru completarea Legii nr.360/2002 privind Statutul politistului. Proiectul a fost adoptat, miercuri, de plenul Camerei…

- Ministrul liberal al Cercetarii, Sebastian Burduja, susține ca toleranța la plagiat ar trebuie sa fie zero, iar un doctorat ar trebui sa aiba o contribuție la un anumit domeniu. Din același Guvern, premierul Nicolae Ciuca, dar și ministrul de Interne Lucian Bode sunt acuzați ca și-ar fi plagiat parte…