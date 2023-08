Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Catalin Predoiu a declarat in aceastra dupa amiaza ca a trimis Corpul ed Control al Ministrului la Constanta pentru a se face verificari in cazul accidentului de pe DN39 intre Vama Veche si 2 Mai. "Am luat act cu profunda tristete de accidentul produs la Vama Veche de un…

- Conducerea Ministerului Afacerilor Interne anunta luni verificari in urma scandalului ofiterului DGA din Olt care a avut o disputa cu un judecator ICCJ, inclusiv sesizarea Corpului de Control al Ministrului, pentru investigarea tuturor aspectelor semnalate si a persoanelor implicate. ”In contextul informatiilor…

- Ministerul Afacerilor Interne achizitioneaza unitati suport si coordonare aeriana, autospeciale si motociclete de interventie prin programul "HeliPolldquo;. Potrivit unui comunicat de presa din partea Ministerului Afacerilor Interne, Guvernul a aprobat, la propunerea sursei, in sedinta de astazi ndash;…

- Horia Constantinescu, presedintele ANPC, a fost inregistrat de camera de corp a unui agent de la Politia Eforie in timp ce il suna pe seful IPJ Constanta cand a fost oprit in trafic. Conform inregistrarii, din august 2020, Horia Constantinescu nu i-a prezentat actele sale si ale masinii agentului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca situatia valorilor de trafic pe principalele artere rutiere la ora 11:15 este: 1. DN 1 Ploiesti Brasov: valori de trafic ridicate atat pe centura ocolitoare a municipiului Ploiesti, cat si in zona localitatilor Busteni si…