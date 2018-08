Ministrul de Interne, Carmen Dan: Sunt 5 cazuri de abuzuri contra protestatarilor Carmen Dan, ministrul afacerilor Interne, a precizat ca au fost descoperite cinci cazuri de abuzuri contra protestatarilor care nu au comis violențe. &"Astazi mi s-a prezentat raportul privind evenimentele din 10 august. Încep prin a prezenta scuzele mele tuturor celor care au avut de suferit, fie ei membri ai forțelor de ordine sau civili. Nu am nicio ezitare sa prezint acest raport în parlament sau în CSAT. Au fost deschise 21 de dosare penale, trei persoane au fost arestate, au fost aplicate 64 de amenzi contravenționale. De mâine vom merge la parchetele… Citeste articolul mai departe pe stiridecluj.ro…

Sursa articol si foto: stiridecluj.ro

