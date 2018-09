Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Carmen Dan si comandantul Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane Catalin Paraschiv vor fi audiati marti in Comisia pentru drepturile omului din Parlament, in legatura cu violentele de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei. La discutiile din Comisie au fost chemati si…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, si Catalin Paraschiv, șeful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Române, zis și ,,Fantoma alba&" de la mitingul diasporei, au fost chemati astazi în fata Comisiei pentru Drepturile Omului din Parlament.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Române, Avocatul Poporului si conducerea Institutului Român pentru Drepturile Omului sunt invitati în data de 18 septembrie în Comisia pentru

- Audierile de marti din Comisia de aparare din Senat pe tema violentelor din 10 august, din Piata Victoriei, au fost scoase de pe ordinea de zi, la propunerea reprezentantilor PSD – ALDE, care i-au reprosat presedintelui Comisiei, liberalul Marcel Vela, ca nu i-a consultat cand a decis invitarea la comisie…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, dar si comandantul Jandarmeriei, Laurentiu Cazan, vor fi audiati, marti, la Comisia de Aparare din Senat cu privire la violentele din 10 august din Piata Victoriei.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan și deputatul PMP, Robert Turcescu, au avut o serie de contre in Comisia de Apaarea din Camera Deputaților, din cauza violențelor din 10 august.Iata dialogul dintre cei doi: Carmen Dan: In ceea ce privește situația jandarmeriței batute in Piața Victoriei,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, reprezentanții Jandarmeriei, dar și secretarul de stat, Raed Arafat, au venit la Comisia de Aparare din Parlament pentru a fi audiați in legatura cu violențele din 10 august, din Piața Victoriei.Inca de la inceputul ședinței au inceput contrele intre cei de…

- Uniunea Salvați Romania, prin vocea președintelui sau Dan Barna, solicita demisia ministrului Carmen Dan dupa incidentele de la protestele din Piața Victoriei. In opinia lui Barna, PSD-ALDE incearca sa instaureze o dictatura a forței. Uniunea Salvați Romania ii cere demisia ministrului de Interne Carmen…