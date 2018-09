Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne Carmen Dan si comandantul Brigazii Speciale a Jandarmeriei Romane Catalin Paraschiv vor fi audiati marti in Comisia pentru drepturile omului din Parlament, in legatura cu violentele de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei. La discutiile din Comisie au fost chemati si Avocatul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmeriei Române, Avocatul Poporului si conducerea Institutului Român pentru Drepturile Omului sunt invitati în data de 18 septembrie în Comisia pentru

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, dar si comandantul Jandarmeriei, Laurentiu Cazan, vor fi audiati, marti, la Comisia de Aparare din Senat cu privire la violentele din 10 august din Piata Victoriei.

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, despre care ministrul de Interne Carmen Dan spunea ca s-a aflat in centrul de comanda din Piata Victoriei la manifestatia din 10 august, este audiat la aceasta ora la Parchetul General. In ultimele doua zile, la Parchet au fost audiati in dosarul violentelor…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, marti în cadrul audierii în Comisia de aparare a Camerei Deputatilor, ca pâna acum au fost identificate sase cazuri "în care 10 jandarmi au fost semnalati ca autori ai unor fapte de natura penala"."Ancheta interna…

