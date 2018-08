Stiri pe aceeasi tema

- La aproape 10 zile de la incidentele de la mitingul diasporei din Piata Victoriei, soldate cu sute de raniti, ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, vine cu explicatii asupra celor intamplate.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, si mai multi sefi din Jandarmerie vor fi audiati martea viitoare de Comisia de aparare din Camera Deputatilor. Anterior, social-democratii plecasera din sedinta in care se discuta aceasta problema pentru a nu mai fi cvorum desedinta.

- Miniastrul de Interne, Carmen Dan, prefectul Capitalei și șeful Jandarmeriei vor merge marți la audieri în Parlament, pentru a da explicații despre violențele din timpul protestului Diasporei din 10 august.

- Intrebata cum comenteaza faptul ca pe numele ei au fost anuntate mai multe plangeri penale dupa interventia violenta a jandarmilor din data de 10 august, la mitingul Diasporei din Piata Victoriei, Carmen Dan a spus ca "ce am comentat sau ce am transmis sambata ramane de actualitate". "In ultima…

- Carmen Dan a precizat ca interventia jandarmilor la protestul de vineri din Piata Victoriei a fost una justificata si ca actiunile fortelor de ordine au fost un exemplu de restabilire a ordinii publice practicat in orice alt stat democratic.

- Presedintele Klaus Iohannis condamna ferm interventia brutala a Jandarmeriei impotriva manifestantilor din Piata Victoriei si subliniaza ca ministrul de Interne, Carmen Dan, trebuie sa dea urgent explicatii pentru modul in care a gestionat evenimentele.

- USR cere demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, si a sefului Jandarmeriei Române, Sebastian Cucos, &"pentru spectacolul de brutalitate de la mitingul Diasporei din Piata Victoriei&".

- PNL cere audierea lui Carmen Dan in Parlament. Vicepreședintele Comisiei de Aparare, deputatul PNL Ovidiu Raețchi, vrea ca ministrul de Interne sa dea explicații pentru modul in care au reacționat jandarmii la protestele de miercuri seara, din Piața Victoriei. “Avand in vedere disfuncționalitațile inregistrate…