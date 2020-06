Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a afirmat ca Guvernul a adoptat o hotarare privind nota de fundamentare a proiectului Viziune 2020, care prevede investitii de 3,2 miliarde de lei pentru achizitia de autospeciale si echipamente pentru interventii in situatii de urgenta.

- Motiunea va fi dezbatuta, marti, de la ora 15.00 de catre senatori, iar la finalul discutiilor este programat si votul. In motiunea cu titlul ”Democratia romaneasca in deriva, cu Vela rupta, in timp de pandemie” , PSD sustine ca, ”daca s-ar face un clasament mondial al aberatiilor decise de autoritati…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a scris, duminica, pe Facebook, ca, dupa publicarea masurilor propuse pentru prima etapa de relaxare din timpul starii de alerta, a primit "foarte multe idei, propuneri sau observații". Oficialul din Guvern a precizat ca lista finala de masuri va fi aprobata saptamana…

- Marcel Vela anunta ca starea de alerta instituita din 15 mai va include inclusiv amenzi. Ministruol de Interne anunta ca, dee aceasta data, masurile vor fi puse in dezbatere publica inainte dee adoptare. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat vineri, la Digi24, dupa decizia CCR privind amenzile…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, le mulțumește romanilor ca au respectat regulile in perioada sarbatorilor pascale și precizeaza ca va anunța marți „o actiune pe care o pregatesc special pentru a ramane intr-un dialog permanent”, scrie Hotnews.ro. „Nu pot ramane indiferent in fata eforturilor dumneavoastra.…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a multumit luni, intr-un mesaj pe Facebook, celor care i-au transmis urari de Paste, dar si oamenilor care au respectat deciziile autoritatilor in contextul restrictiilor legate de noul coronavirus. "Mesajele si urarile dumneavoastra au venit ca cel mai frumos moment…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a declarat, pentru B1 TV, ca saptamana viitoare va fi emisa o noua Ordonanța Militara, care va reglementa navigația fluviala și maritima, dar și tranzitul la granița cu Bugaria. Actul va cuprinde și alte prevederi, in funcție de evaluarile facute de Grupul de analiza…

- In situația declararii starii de urgența, ministrul de Interne, Marcel Vela, care conduce DSU, va putea emite ordine cu valoare de lege, a explicat vicepremierul Raluca Turcan, potrivit Mediafax. Astfel, se vor facilita procedurile de achiziție și aprovizionare pentru combaterea coronavirusului.„Departamentul…