Marți sau miercuri va fi emisa o noua ordonanța militara, prin care se vor face anumite clarificari cu privire la sarbatorile pascale, a anunțat, marți, ministrul de Interne, Marcel Vela. „Astazi sau maine (marți sau miercuri – n.red.), dar nu noi restrictii. Noi exceptii. Sa privim jumatatea plina a paharului. O sa clarificam si The post Ministrul de Interne anunța o noua ordonanța militara, cu masuri speciale pentru sarbatorile de Paște. Polițiștii ar putea aduce lumina in noaptea de Inviere