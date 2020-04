Ministrul de Interne, Marcel Vela, anunta ca va raspunde in fiecare zi de miercuri la sapte intrebari pe contul sau de socializare.



"Intotdeauna am incurajat si voi incuraja dialogul deschis si liber, iar mai presus de acesta voi aprecia mereu relatarile dumneavoastra din teritoriu, intrebarile dar si opiniile exprimate coerent indiferent daca sunt pozitive sau negative. Critica a fost mereu un element care a dus catre evolutie si tocmai din acest motiv imi doresc sa fiu mai aproape de parerile dumneavoastra. Astfel, in acest scop, mi-am propus ca in fiecare zi de miercuri, incepand…