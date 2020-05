Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, marti seara, ca nepurtarea mastilor de protectie in spatii inchise ar trebui sanctionata si va exista un ordin care sa "implementeze fapta si penalizarea", relateaza Agerpres.

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat, marti seara, ca nepurtarea mastilor de protectie in spatii inchise ar trebui sanctionata si va exista un ordin care sa "implementeze fapta si penalizarea".Intrebat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I, unde a fost in vizita, daca…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a explicat in ce situații se aplica sancțiuni persoanelor care nu respecta regula purtarii maștii in spațiile publice inchise și in mijloacele de transport in comun. Potrivit precizarilor sale, masurile coercitive nu sunt direct penale, ci contraventii, insa…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a declarat ca populatia trebuie sa sune la 112, daca observa persoane care incalca regulile pentru transportul public sau care stranuta in public si nu poarta masca. Intr-un interviu online acordat jurnalistului George Buhnici, Vela a afirmat ca un astfel de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a vorbit, miercuri seara, la B1 TV, despre ce se intampla in zilele urmatoare, cand romanii ar putea ieși, pe 1 Mai, la gratar."Nu vreau sa fac previziuni, trebuie sa vedem cum ne comportam cu toții. Cred ca daca mai rezistam pana in 15 mai, ne putem…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a precizat, miercuri, ca dupa 15 mai nu se vor putea organiza nunti cu sute de persoane, mentionand insa ca este posibila in luna august o relaxare astfel incat sa fie permisa participarea a mai mult de 8 persoane la astfel de evenimente. Vela a precizat…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, spune ca va anunta, in cursul zilei de marti, noi masuri in ceea ce priveste conduita credinciosilor pentru noaptea de Inviere, masuri luate impreuna cu Patriarhia. Vela afirma ca de fiecare roman si de felul in care sunt respectate masurile de preventie depinde…

- Zeci de suceveni dintr-o localitate aflata in carantina au ajuns la Cluj si Sibiu, pentru a pleca la munca in Germania. Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, afirma ca sucevenii au fugit noaptea pe camp, iar autoritatile au filtre doar la drumuri. Vela anunta anchete penale, inclusiv in ceea…