- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a precizat, joi seara, raspunzand unei intrebari, ca ministrul Muncii, Violeta Alexandru, analizeaza o posibilitate tehnica valabila in conformitate cu Codul Muncii pentru supravegherea copiilor si dupa incetarea starii de urgenta, cand parintii revin la munca, dar…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a multumit luni, intr-un mesaj pe Facebook, celor care i-au transmis urari de Paste, dar si oamenilor care au respectat deciziile autoritatilor in contextul restrictiilor legate de noul coronavirus. "Mesajele si urarile dumneavoastra au venit ca cel mai frumos moment…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat joi adoptarea unei noi Ordonanțe Militare. Ordonanța Militara 9 prelungește interzicerea zborurilor spre mai multe țari și elimina prevederile privind interzicerea exportului de cereale, prevazute in Ordonanța Militara 8. „Un alt punct important se refera…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela face declaratii de presa chiar in aceste momente, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a cerut Guvernului sa renunte la acordul incheiat intre MAI si BOR. Seful statului a spus ca numarul noilor cazuri, la fel si al deceselor, asa ca nu exista niciun motiv de relaxare…

- Declaratiile oficialilor de la MAI vin in contextul in care numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania a ajuns la 367. Sunt 59 de noi cazuri de imbolnavire in ultimele 24 de ore. Persoanele noi infectate cu COVID-19 au varste intre 1 an și 74 de ani. La ATI, in acest moment, sunt internați…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a transmis un mesaj catre toți romanii, duminica, dupa anuntul legat de instituirea starii de urgenta in țara, incepand de luni. A explicat masuri ce au fost luate, precum și ce ar trebui sa faca oamenii pentru a se proteja și pentru a-i proteja pe alții.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a explicat ca in cadrul ședinței Comitetului Naționale pentru Situații Speciale de Urgența, care va avea loc, luni, se va lua decizia daca se vor inchide toate școlile din Romania.Citește și: Traian Basescu, profeție NEAGRA, in miez de noapte: PSD va reveni…

- Un numar de 17 persoane sunt in carantina in Romania, dupa ce s-au aflat in zone unde sunt numeroase cazuri de infectare cu coronavirus, iar alti aproximativ o mie de oameni sunt izolati la domiciliu, au anuntat, luni seara, autoritatile. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a spus ca, in Neamt, doua…