- Avocatul Adrian Cuculis ii scrie pe Facebook primarului Nicușor Dan. Vadit indignat de aparițiile tot mai dese ale șobolanilor in Capitala, avocatul a scris pe pagina sa de Facebook un mesaj in care il anunța pe primarul general ca intenționeaza sa il dea in judecata pentru dezinsecția facuta “la mișto”…

- Peste 100 de perchezitii au loc, miercuri, in Bucuresti, intr-un dosar penal privind punerea in circulatie a unor produse purtand o marca identica sau similara cu o marca inregistrata. ”Politia Capitalei si Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 efectueaza 114 perchezitii la punctele de lucru…

- Peste 6.000 de doze de morfina au disparut din secția ATI COVID a Spitalului de Urgența din Arad. Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Arad a dispus o ancheta interna dupa ce in unitatea medicala ar fi existat un consum neobisnuit de mare de morfina in perioada pandemiei de COVID-19,…

- Polițiștii au reținut, ieri, o femeie care a talharit un pensionar din Capitala, dupa ce i-a pus somnifere in bautura. Ancheta a fost ingreunata pentru ca toți martorii au crezut ca aceasta este barbat. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in aplicare un mandat de perchezitie, in Bucuresti,…

- Comisia Europeana urmarește cu mare atenție ancheta ce se deruleaza in Romania dupa uciderea ursului Arthur, cu atat mai mult, cu cat anul trecut Romania a primit oficial un avertisment de a-și pune la punct planurile de conservare privind ariile protejate. „Am incredere ca autoritațile romane investigheaza…

- Mii de persoane sunt asteptate și sambata la maratonul vaccinarii din București, dupa ce vineri, aproape 3.000 de romani s-au imunizat la Sala Palatului si la Biblioteca Nationala. De astazi insa, romanii se pot vaccina fara programare pe platforma electronica RoVaccinare, in toate centrele de vaccinare…

- Toate statele europene trebuie sa analizeze și sa monitorizeze apa reziduala din canalizari in urmatoarele șase luni in vederea detectarii urmelor de coronavirus, potrivit Politico. Apelul a fost lansat chiar de catre comisarul european pentru mediu, Virginijus Sinkevicius care a catalogat masura drept…

- Un incendiu puternic s-a produs, in noaptea de marți spre miercuri, la fast-food-ul Dristor Kebap de pe Bulevardul Dimitrie Cantemir, din Capitala. Doua persoane au fost intoxicate cu fum, avand nevoie de asistența medicala. Locatarii unui bloc situat in apropiere au fost evacuați. Zeci de pompieri…