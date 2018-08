Stiri pe aceeasi tema

- Italia a pus capat luni blocajului diplomatic cu privire la soarta celor 177 de migranti recuperati din Mediterana centrala, autorizand debarcarea lor in Sicilia, dar a insistat ca acestia sa fie distribuiti ulterior intre alte state din Uniunea Europeana, transmite dpa. Migrantii se afla la bordul…

- Guvernul italian a refuzat vineri sa aprobe acostarea unei nave umanitare specializata in salvarea de migranti, fiind al treilea refuz de acest gen in decurs de o luna, care a intervenit la numai cateva ore dupa incheierea summitului tensionat al Consiliului European pe problema migratiei,…

- Franta si Germania indeamna la acorduri intre mai multe tari cu privire la provocari ale migratiei, in vederea ocolirii lipsei consensului care paralizeaza Uniunea Europeana (UE) in aceasta problema, relateaza AFP. In timp ce lideri din 16 tari s-au reunit duminica la Bruxelles, intr-un mini-summit…

- Ministrul de interne Matteo Salvini a interzis vineri acostarea in porturile italiene a navei Lifeline, care are la bord peste 220 de migranti salvati din Mediterana de organizatia umanitara germana Mission Lifeline, informeaza DPA. Salvini a afirmat ca nava trebuie preluata de Malta. Guvernul maltez…

- Ministrul de Interne italian, Matteo Salvini, a afirmat vineri ca Malta ar trebui sa permita ca nava sub pavilion olandez care ajuta la salvarea a sute de imigranti din largul coastelor libiene sa acosteze in porturile sale intrucat nava se afla acum in apele malteze, relateaza Associated Press.

- Cetatenii europeni prezenti in Regatul Unit vor putea sa inceapa sa se inregistreze din toamna pentru a obtine un titlu de sejur permanent dupa Brexit, a anuntat joi Guvernul britanic, angajandu-se sa faca aceasta procedura ”cat mai simpla posibil”, relateaza AFP. Aproape patru milioane de…

- Sosirea lor intervine la o zi dupa plecarea spre Spania a navei umanitare Aquarius, finantata de organizatia neguvernamentala franceza SOS Mediterranee, nava care a ramas cu 629 migranti la bord in stand-by timp de peste 72 de ore, dupa ce Italia si Malta au refuzat sa-si deschida porturile.Majoritatea…

- Presedintele italian Sergio Mattarella l-a insarcinat miercuri pe Giuseppe Conte, un jurist necunoscut publicului, propus de reprezentanti politici antisistem si extrema dreapta, sa formeze viitorul Guvern, dupa 80 de zle de negocieri in urma alegerilor legislative. "Presedintele Republicii…