Stiri pe aceeasi tema

- Matteo Salvini, vicepremier al Italiei, ministru de Interne si liderul formatiunii radicale Liga Nordului, a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane si cazurilor de exploatare. Doua accidente rutiere produse in sudul…

- Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, a acuzat Romania și Bulgaria ca trimit ”sclavi” in vestul Europei, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane și cazuri de exploatare. Doua accidente rutiere produse in sudul Italiei, in urma carora 16 imigranți au murit, au provocat o dezbatere…

- Matteo Salvini, vicepremier al Italiei, ministru de Interne si liderul formatiunii radicale Liga Nordului, a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane si cazurilor de exploatare, relateaza Mediafax.

- Matteo Salvini, vicepremier al Italiei, ministru de Interne si liderul formatiunii radicale Liga Nordului, a acuzat România si Bulgaria ca trimit "sclavi" în Europa occidentala, cerând masuri pentru limitarea traficului de

- Matteo Salvini, vicepremier al Italiei, ministru de Interne si liderul formatiunii radicale Liga Nordului, a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane si cazurilor de exploatare.Doua accidente rutiere produse…

- Matteo Salvini, vicepremier al Italiei, ministru de Interne si liderul formatiunii radicale Liga Nordului, a acuzat Romania si Bulgaria ca trimit "sclavi" in Europa occidentala, cerand masuri pentru limitarea traficului de persoane si cazurilor de exploatare.

- "In anul ce urmeaza se va decide daca Europa unita va continua sau nu sa existe", a afirmat Salvini, care conduce si partidul de extrema-dreapta Liga, in interviul care va aparea in editia de sambata a revistei, potrivit Agerpres. In mod concret, negocierile asupra bugetului european si…

- Vicepremierul si ministrul de interne italian Matteo Salvini, cunoscut pentru pozitiile sale dure, a promis luni ca va lua masuri impotriva minoritatii rome, facand o legatura intre aceasta minoritate etnica si "furturi si ilegalitati", relateaza dpa, informeaza Agerpres.Salvini, lider al…