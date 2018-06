Ministrul de Interne al Italiei, Matteo Salvini, avertizează: Existenţa Uniunii Europene este ameninţată "In anul ce urmeaza se va decide daca Europa unita va continua sau nu sa existe", a afirmat Salvini, care conduce si partidul de extrema-dreapta Liga, in interviul care va aparea in editia de sambata a revistei, potrivit Agerpres.



In mod concret, negocierile asupra bugetului european si alegerile europene care vor avea loc in 2019 sunt cele care vor decide "daca tot acest lucru inca mai are sens", potrivit unor fragmente ale interviului difuzate vineri.



Italia, care dupa recenta instalare la putere a unei coalitii guvernamentale populiste si de extrema dreapta se afla pe…

Sursa articol si foto: rtv.net

