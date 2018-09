Ministrul de interne german Horst Seehofer vede in partidul Alternativa pentru Germania (AfD) un oponent al statului in conditiile in care acesta a lansat recent o provocare la adresa presedintelui Frank-Walter Steinmeier, informeaza vineri dpa. "Este perturbator pentru stat", a declarat Seehofer cu privire la propunerea acestui partid de a pune bugetul presedintiei in dezbatere dupa ce Steinmeier a pledat in favoarea unui concert impotriva rasismului in orasul Chemnitz din estul Germaniei, scena a protestelor. AfD "este impotriva statului", chiar daca "ei pot spune de mii de ori ca sunt democrati",…