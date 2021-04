Stiri pe aceeasi tema

- Patronii din Mamaia isi pregatesc cluburile, desi autoritatile nu au comunicat momentul in care acestea ar putea functiona din nou, in contextul crizei de COVID 19.Conform unei hotarari de Guvern, a fost prelungita starea de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 13 aprilie 2021, precum si…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a reacționat dupa evacuarea pacienților de la Spitalul Foișor. El considera ca o așa situație nu mai trebuie sa aiba loc la noi in țara. In ceea ce privește o posibila demisie in randul celor responsabili de ceea ce s-a intamplat la unitatea sanitara, Lucian Bode a…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode a spus ca turiștii se pot caza pe litoral in minivacanta de 1 Mai, insa cluburile vor fi inchise inclusiv in noaptea de Inviere, chiar daca restricțiile de circulație sunt ridicate. ”Ca sa lamurim aspectul daca se pot deplasa la mare in intervalul 1 – 2 mai. Noi am…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a declarat ca tinerii se pot caza pe litoral in minivacanta de 1 Mai, insa cluburile vor fi inchise. „Ca sa lamurim aspectul daca se pot deplasa la mare in intervalul 1 – 2 mai. Noi am adoptat in hotararea CNSU, in oglinda, o reglementare cu ce se intampla la munte.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a anuntat ca nu vor fi deschise cluburile de pe litoral in minivacanta de 1 Mai, dar a precizat ca, in functie de evolutia epidemiei, Guvernul ar putea ridica gradual unele restrictii, iar intr-un viitor apropiat aceste petreceri ar putea fi permise, conform…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, anunta ca anul acesta de 1 Mai cluburile de pe litoral nu vor fi deschise. „In ceea ce priveste petrecerile din cluburi, sigur ca in aceasta perioada aceasta activitate este restrictionata si avem, in functie de indicele la mia de locuitori, stim pana la ce…

- Protestul de la metrou se suspenda, insa circulația trenurilor se va relua sambata dimineața. In urma discuțiilor, s-a ajuns la un consens, urmand sa se continue negocierile pe doleanțele sindicaliștilor. Pe perioada negocierilor se suspenda acțiunile disciplinare care ii vizeaza pe sindicaliști. “Protestul…

- ​​Premierul Florin Cițu, secretarul de stat Raed Arafat și miniștrii Sanatații, Vlad Voiculescu, Educației, Sorin Cimpeanu, și Afacerilor Interne, Lucian Bode, vor susține declarații de presa de la ora 20.00, la finalul ședinței in care Guvernul a decis noile restricții care vor fi luate in Romania,…