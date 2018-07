Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat, intr-un interviu acordat Romania TV, ca a fost elaborata o strategie care sa permita acoperirea deficitului de personal in structurile ministerului in aproximativ patru ani. "Toata aceasta politica de dezechilibru in sistem a inceput in…

- Coreea de Nord a anunțat luni ca va acorda amnistie persoanelor ”condamnate pentru crime impotriva țarii și a altor persoane”, pe fondul aniversarii in luna septembrie a acestui an a 70 de ani de la inființarea statului nord-coreean, informeaza El mundo, citand agenția EFE. O discuție similara are…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a precizat joi ca MAI a primit vizita ministrului bulgar al Sanatatii, Kiril Ananiev, in contextul unei relatii de buna colaborare si cooperare intre guvernele celor doua tari, inclusiv in zona medicala. "Ministerul Afacerilor Interne, Romania…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, le-a solicitat prefectilor, sambata, in cadrul comandamentului de inundatii de la MAI, sa spuna unde e nevoie cu exactitate de mai multi oameni si utilaje si daca se impune trimiterea de ajutoare de prima necesitate catre populatia din zonele afectate. …

- Razboiul politic din Romania a atins cote apocaliptice, dupa anunțul privind condamnarea liderului PSD, Liviu Dragnea. Totul a fost amplificat de anunțul social-democraților de a trece modificarile Codului penal și Codul de Procedura Penala prin Ordonanța de Urgența.

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea Legii privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere, in forma postata pe site-ul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, va permite sanctionarea activitatilor de tip evazionist, precum si a celor neautorizate, sustin reprezentantii…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, va fi audiata marti in Comisia de aparare si ordine publica din Senat, la solicitarea PNL, pentru ‘a da seama cu privire la seria de infractiuni grave, cu violenta, cu care s-a confruntat Romania in ultimele luni’. Solicitarea PNL a fost aprobata in urma cu…