Ministrul de interne, Marcel Vela, a anuntat ca autoritatile vor adopta o ordonanta militara prin care vor fi facute clarificari privind modul de organizare a sarbatorilor pascale. Marcel Vela le-a multumit romanilor ca au inteles situatia si ca au respectat in mare parte masurile stabilite de autoritati. El a precizat ca, potrivit statisticilor, Romania sta net mai bine decat alte tari europene in ceea ce priveste raspandirea virusului si numarului cazurilor de COVID-19. Marcel Vela: Comparativ cu graficul din alte state, stam cel mai bine, in sensul in care din februarie, si am facut calculul…