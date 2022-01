Stiri pe aceeasi tema

- Adoptarea și implementarea directivei privind nivelul minim de impozitare pentru grupurile multinaționale din UE este un obiectiv prioritar și pentru România, de aceea vom pregãti toate mãsurile necesare implementãrii acesteia chiar de la 1 ianuarie 2023, a declarat Adrian…

- Este oficial! Romania este beneficiara unui imprumut avantajos – componenta a PNRR – de 14,49 de miliarde de euro, urmare a Mecanismului de Redresare și Reziliența. Guvernul Romaniei a aprobat in acest sens Ordonanța de Urgența elaborata de Ministerul Finanțelor. Acordul de imprumut a celor 14,49 miliarde…

- Comisia Europeana a transferat, joi, Romaniei, 1,8 miliarde de euro sub forma de prefinantare, reprezentand echivalentul a 13 % din totalul de granturi alocate acestei tari in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta. Se preconizeaza ca Romania va primi, pe parcursul planului sau, un total…

- „Pregatim un buget echilibrat și responsabil pentru a stimula economia și a imparți mai corect banii țarii pentru binele tuturor romanilor! Am inceput analiza proiecțiilor bugetare pentru anul viitor și fundamentarea documentelor care insoțesc proiectul de buget pentru 2022: Strategia fiscal-bugetara…

- Pregatim un buget echilibrat și responsabil pentru a stimula economia și a împarți mai corect banii țarii pentru binele tuturor românilor!Am început analiza proiecțiilor bugetare pentru anul viitor și fundamentarea documentelor care însoțesc proiectul de buget pentru 2022: Strategia…

- Acordul de imprumut prin Mecanismul de Redresare si Rezilienta intre Comisia Europeana (CE) si Romania, pentru disponibilizarea unei o prime transe, in valoare de aproximativ 15 miliarde de euro, a fost parafat vineri de ministrul Finantelor, Adrian Caciu, informeaza ministerul de

- Este bine pentru Romania sa adopte moneda euro in momentul in care va fi pregatita pentru acest lucru, a fost verdictul dat de Adrian Caciu, viitorul ministru al Finanțelor, luni seara, pe B1 TV, la „Dosar de politician”, unde a primit o intrebare in acest sens și unde a vorbit, printre altele, atat…

- PNRR-ul Romaniei a primit, joi, in avizul favorabil al Consiliului UE, iar ministrul interimar al Finanțelor, Dan Vilceanu, spune ca Romania poate cere avansul de 3,7 miliarde de euro. „Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) a fost prezentat astazi (joi - n.r.) in plenul ECOFIN, ședința…