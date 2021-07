Stiri pe aceeasi tema

- Masurile luate in acest an sunt masuri suficiente pentru Comisie astfel incat sa valideze strategia de ajustare prezentata la Bruxelles si de revenire la un deficit 3% pana in 2024, a declarat, luni, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, la evenimentul de lansare a parteneriatului dintre BVB si…

- Comisia Europeana a aprobat miercuri primul plan national de redresare si rezilienta (PNRR), cel al Portugaliei, fiind si primul stat al UE care a transmis in aprilie programul de reforme si investitii post-pandemie "NextGenerationEU", informeaza Agerpres."Este primul plan de relansare national sustinut…

- Politic Declarație politica / Senator Danuț Cristescu: PSD depune moțiune de cenzura! mai 28, 2021 08:44 Guvernul actual trebuie sa plece pentru eșecul repetat de a redacta și depune la Comisia Europeana un Plan Național de Redresare și Reziliența benefic pentru Romania și pentru cetațenii țarii.…

- ”Masurile adoptate – un pas important pentru sustenabilitatea finantelor publice, parametrii in care am construit bugetul de stat pentru anul in curs, comunicarea constanta la nivel tehnic si politic au fost factori care au intarit relatia de incredere cu Comisia Europeana. Acestea sunt cateva concluzii…

- Toate proiectele din Planul Național pentru Redresare și Reziliența vor fi pastrate, doar sumele alocate ar putea fi diferite, susține primul – ministru Florin Cițu. Precizarea vine in contextul in care s-a vehiculat ca mai multe tipuri de proiecte, cum ar fi cele care vizeaza irigațiile, infrastructura…

- Reuniune privind PNRR, la Palatul Cotroceni Foto: presidency.ro. La Palatul Cotroceni va avea loc luni o reuniune a responsabililor care se ocupa de Planul Național de Redresare și Reziliența. Autoritațile române încearca sa vada în ce fel poate fi îmbunatațit acest…

- "Am vesti bune. Nu este o chestiune care sa tina neaparat de evaluarile pe care sa le facem noi la Finante, cat sunt date care apar in rapoarte publice. De exemplu, raportul Bancii Mondiale recent publicat arata o ajustare a cresterii economice prognozate de la 3,5% la 4,3%. Practic, Banca Mondiala…

- Comisia Europeana va evalua Romania pe procedura de deficit excesiv in aprilie si la inceputul lui mai si trebuie sa fie evaluata pozitiv, nu are voie sa nu performeze in aceasta privinta, a declarat, luni seara, ministrul Finantelor, Alexandru Nazare. "Am vesti bune. Nu este o chestiune…