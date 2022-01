”Vineri, 14 ianuarie 2022, ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Adrian Chesnoiu, a avut o intalnire de lucru, la sediul institutiei, cu ministrul Finantelor, Adrian Caciu. In cadrul discutiilor au fost analizate solutii pentru diminuarea impactului preturilor la energie electrica si gaze naturale pentru producatorii agricoli si cei din industria alimentara. Sunt avute in vedere compensarea bonusului de cogenerare si a costului pentru certificatele verzi, in privinta energiei electrice, dar si un pachet de sprijin pentru facturile la gaze naturale”, a informat cele doua ministere. Un alt…