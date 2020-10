Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a situat in septembrie printre tarile membre ale Uniunii Europene cu cele mai ridicate rate anuale ale inflatiei, arata datele prezentate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Numarul absențelor de la locul de munca a explodat in Romania, in timpul pandemiei. In Numarul celor care au lipsit de la serviciu a crescut de la 282.000 de persoane in a treia saptamana din luna martie, la 665.000 de persoane in a patra saptamana din luna, conform datelor Eurostat.Absentele…

- Romania s-a situat printre tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei in august, o luna in care restrictiile impuse pentru a tine sub control pandemia de coronavirus (COVID-19) au continuat sa fie ridicate, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), informeaza…

- Se spune ca viața imita arta - și exact asta au facut actorii din Romania in timpul blocarii, in incercarea de a aduce opere de arta celebre unui public mai larg pe internet. Loading... O inițiativa comuna între Muzeul Național…

- Citu a mai spus ca a realizat economii de 100 de milioane de euro prin scaderea dobanzilor. "Am spus ca fac totul ca economia sa aiba o revenire in V. Astazi nimeni nu mai neaga acest lucru. Toate datele oficiale, INS și EUROSTAT, confirma acest scenariu. Nu ne oprim aici. Aceasta este o lecție…

- Deloitte: Companiile au redirectionat aproape jumatate din bugetele de marketing catre social media si dispozitivele mobile, in timpul pandemiei Companiile au redirectionat aproape jumatate din bugetele de marketing (46%) catre retelele de socializare si dispozitivele mobile in timpul pandemiei, de…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a urcat usor pana la 0,4% in luna iulie 2020, de la 0,3% in luna iunie 2020, in timp ce in Uniunea Europeana a urcat de la 0,8% la 0,9%, noteaza Eurostat, citat de Agerpres. Tarile membre cu cele mai ridicate rate ale inflatiei raman Ungaria, Polonia, Cehia si Romania,…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 2,8% in luna iulie a acestui an, de la 2,6% in iunie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 5,57%, serviciile cu 3%, iar marfurile nealimentare cu 0,88%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).…