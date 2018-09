Stiri pe aceeasi tema

- "In functie de cat platesti pe CASS, sa ai facute mai multe variante, pachetul 1, pachet de baza, ai un alt venit la care se plateste CASS, deci implicit o contributie mai mare, atunci ai al doilea pachet, cu alt tip de servicii, asta cred ca e sistemul logic", a afirmat vineri Eugen Teodorovici, potrivit…

- Eugen Orlando Teodorovici nu ar refuza postul de premier al României, daca i s-ar propune acest lucru. ”Cine intra în politica si spune ca nu vrea o astfel de functie înalta e ipocrit”, a declarat ministrul de Finante într-o emisiune…

- Spitalul Județean de Urgența Constanța va primi o finanțare de 8 milioane lei pentru dotarea cu echipamente medicale moderne, conform deciziei ministrului Sanatații Sorina Pintea, iar ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, parlamentar de Tulcea, iși asuma implicarea activa pentru realizarea unui spital…

- Aflat in studio la o emisiune a Antenei 3, Sebastian Bodu (fost presedinte ANAF) l-a intrebat pe Eugen Teodorovici (care facea declaratii prin telefon) ce va face cu Ionut Misa, care nu mai are nicio autoritate. In prima faza, Teodorovici nu a inteles intrebarea. "Cum? Ce ati spus? Ca eu n-as avea autoritate?…

- Venituri mari, datorii și mai mari la buget, posibilitați importante de achitare a obligațiilor catre bugetul de stat. Aceasta pare a fi situația ministrului de Finanțe, Eugen Teodorovici, care marți a ținut sa informeze pe un site de socializare ca nu mai are datorii la buget. In urma cu doi ani…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, nemulțumit de mai multe lucruri care se intampla la ANAF, a decis sa se puna contra șefului sau de partid și sa-l inlature de la conducerea Fiscului pe Ionuț Mișa.

- Precizari CNAS privind biletele de trimitere CNAS precizeaza, astazi, ca de la data de 1 iulie se pot recomanda servicii medicale paraclinice, servicii medicale clinice/ internare doar pe baza biletelor de trimitere în formatul aprobat prin Ordinele 457/843/2018 si 456/842/2018. …