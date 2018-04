Stiri pe aceeasi tema

- "Intalnire cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei. La intalnire vor participa domnul Mugur Isarescu, Guvernatorul BNR, si domnul Florin Georgescu, Prim-viceguvernatorul BNR", conform agendei de miercuri a sefului statului. Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni seata ca a decis sa incerce…

- Guvernul va anunta in iunie un nou concept privind sistemul de pensii Guvernul va anunta în iunie un nou concept privind sistemul de pensii din tara, a precizat marti ministrul de finante, Eugen Teodorovici. El a negat ca executivul ar intentiona sa elimine contributiile la Pilonul…

- Teodorovici, despre medierea președintelui pe conflictul Guvern-BNR: Guvernul si Banca Nationala a Romaniei au o relatie de colaborare institutionala si nu este cazul ca presedintele Klaus Iohannis sa medieze aceasta relatie, a declarat, marti, ministrul Finantelor, la Parlament. “Cred ca nu este nevoie…

- „Comisia pentru pregatirea Romaniei pentru trecerea la moneda unica. Am vazut proiectul de ordonanța și l-am și semnat. Am ințeles doua lucruri esențiale. Aceasta comisie suspenda activitatea altui comitet, nu e vorba doar de comitetul nostru. Acolo s-a discutat și despre detalii, cum se face alimentarea…

- "Va pot spune ca, din punct de vedere constitutional, presedintele a procedat absolut corect. In Constitutie are dreptul sa cheme Guvernul la consultari sau sa se duca in sedinta de Guvern. A preferat varianta chemarii Guvernului la consultari pe o chestiune punctuala. Cred ca a procedat foarte bine,…

- "Nerusinare maxima! Dragnea arata cu degetul spre Banca Nationala pentru inflatia scapata de sub control. Hotul striga: 'hotii'! Raspunderea integrala pentru cresterea ingrijoratoare a inflatiei este a guvernelor de doi bani sustinute de PSD. Cresterea artificiala a cererii prin cresteri de venituri…