- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca masurile propuse de PSD in programul de guvernare vor duce la creșterea inflației pana la 8%."Impact devastator al masurilor PSD pentru romani,. Citește și: VIDEO Ludovic Orban anunța ca se revine la declarația pe propria raspundere: In…

- Agentia Fitch Rating estimeaza pentru Romania un deficit bugetar de 9,5% din PIB in 2020. Economia Romaniei se va contracta cu 5% in 2020, iar anul viitor rata somajului ar urma sa atinga un varf de 7,3% in 2021, dupa care va scadea usor in 2022. Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca prognoza…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, ii amenința pe cei de la PSD ca vor plati cu toții pentru distrugerea economiei naționale. Cițu arata ca actualul Guvern trebuie sa plateasca pentru imprumuturi facute de PSD in anul 2017, intr-o perioada de creștere economica.Citește și: Adrian Streinu-Cercel:…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, luni, 999,7 milioane de lei de la banci, prin doua emisiuni de titluri de stat, potrivit datelor transmise de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Astfel, Finantele au atras 675 milioane de lei printr-o emisiune de obligatiuni cu maturitate la…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca pentru a acoperi creșterea cheltuielilor din programul de guvernare al PSD, o soluție ar fi ca social-democrații sa iși direcționeze subvenția primita de partid catre bugetul de stat.Citește și: Capii de lista ai PNL la alegerile parlamentare:…

- "Ma uit in fiecare luna la executia bugetara si, asa cum arata lucrurile acum, va mai fi nevoie de o rectificare bugetara pana la finalul anului", a declarat ministrul de Finante, Florin Citu, intr-o conferinta de presa. In ceea ce priveste bugetul pentru 2021, ministrul Florin Citu a spus…

- Ministrul de Finanțe, Florin Cițu, susține ca decizia PSD, din Parlament, de a crește pensiile cu 40% și nu cu 14%, așa cum a aprobat Guvernul, este un atentat la siguranța economica a Romaniei și va crește deficitul bugetar al țarii la 15%.Citește și: BREAKING - RECORD de cazuri noi, in ultimele…

- La eveniment vor participa ministrul de Finante, Florin Citu, ministrul Mediului, Costel Alexe, si primarul Mihai Chirica. Pentru primul an de implementare, programul de finantare are prevazut un buget de 480 milioane lei si vizeaza imbunatatirea calitatii aerului si reducerea emisiilor de gaze cu…