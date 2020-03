Ministrul de Finanţe: Există varianta să amânăm pentru două luni de zile plata impozitului pe venit "Deja am anuntat cateva masuri (...). Am prelungit termenul pentru depuneri de declaratii, atat pentru impozite locale, cat si pentru declaratii de venit, atributiile ANAF au fost oarecum diluate, controalele se pot face la distanta, nu mai punem popriri pe conturi, in ceea ce priveste executarea silita la fel, suntem foarte atenti, doar acolo unde sunt hotarari judecatoresti, continuam sa returnam TVA-ul”, a spus Citu, la RFI. El a afirmat ca Executivul vizeaza si impozitul pe venit. "Ne uitam si la masuri in ceea ce priveste impozitul pe venit pentru persoane fizice si astazi se va… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

