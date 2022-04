Ministrul de Finanţe: Exclus să creştem taxe şi impozite în acest an Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a declarat, luni, ca este ‘exclus’ ca taxele si impozitele sa fie majorate in acest an. ‘Exclus sa crestem taxe si impozite in acest an. (…) Nu se pune in momentul acesta o astfel de discutie. Suntem totusi intr-o situatie complicata. De ce vreti sa anticipam discutii care poate nu vor avea loc?’, a spus ministrul Finantelor in conferinta comuna cu liderii coalitiei in care a fost anuntat pachetul de masuri ‘Sprijin pentru Romania’. El a subliniat ca in acest context este nevoie de solidaritate. ‘Aceasta situatie complicata nu e numai la noi, e in toata Europa.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

