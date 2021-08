Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru de Finante, Dan Vilceanu, spune ca si el resimte scumpirile, dar se declara convins ca e un fenomen tranzitoriu si va exista o revenire, intrebat fiind daca cetateanul Dan Vilceanu simte scumpiri. Acesta afirma ca exista scumpiri destul de mari la energia electrica, la combustibili, la…

- INS: Rata anuala a inflatiei a ajuns la 5% in luna iulie 2021. Scumpiri peste tot, de la mancare la utilitați. Rata anuala a inflației a ajuns la 5%, in iulie, de la 3,9% in iunie, potrivit datelor publicate, miercuri, de Institutul Național de Statistica (INS). Marfurile nealimentare s-au scumpit cu…

- “Preturile de consum in luna iulie 2021 comparativ cu luna iunie 2021 au crescut cu 1%. Rata inflatiei de la inceputul anului (iulie 2021 comparativ cu decembrie 2020) este 4,4%. Rata anuala a inflatiei in luna iulie 2021 comparativ cu luna iulie 2020 este 5%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 5% in luna iulie 2021, de la 3,9% in iunie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 7,64%, serviciile cu 2,74% iar marfurile alimentare cu 2,33%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Preturile de consum…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,8% in luna mai a acestui an, de la 3,2% in aprilie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 5,70%, marfurile alimentare cu 1,52%, iar serviciile cu 2,78%, potrivit datelor publicate de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum…

