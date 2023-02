Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile lucreaza la un program de finantare de peste un miliard de euro pentru sustinerea producatorilor romani, in special partea de procesare hrana, a anuntat, marti, ministrul Finantelor, Adrian Caciu, informeaza AGERPRES . „In prezent, lucram la un program de finantare de peste un miliard euro…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat ca o scadere a preturilor ar putea sa se produca dupa jumatatea acestui an in masura in care guvernantii vor interveni cu masuri care sa conduca la acest rezultat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Adrian Caciu a facut declaratii in legatura cu situatia in care OMV Petrom nu plateste taxa de solitaritate. El sustine ca nu are dubii ca aceasta companie nu-si va respecta obligatia.Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a sustinut ca i-a cerut sefului Agentiei Nationale de Administrare Fiscala sa realizeze…

- Adrian Caciu a declarat despre situația OMV Petrom ca nu are dubii și ca aceasta compania iși va respecta obligațiile, va plati taxa de solidaritate. Ministrul Finanțelor susține ca a cerut șefului Agenției Naționale de Administrare Fiscala sa realizeze controale la toate companiile, inclusiv companiei…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a declarat, miercuri, ca, in cateva zile, Romania va primi raspunsul de la Comisia Europeana daca taxa de solidaritate in energie va fi aplicata si OMV Petrom, dupa ce aceasta companie sustine ca nu trebuie sa o achite pentru ca nu se incadreaza in prevederile Ordonanței…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, sambata, intr-o interventie la Digi24, despre anuntul OMV privind intentia de a nu plati taxa de solidaritate, ca este un examen pentru statul roman, daca se dovedeste slab sau puternic. El a mai spus ca functionarii din ministerul Finantelor si din…

- Ministrul Finantelor, Adrian Caciu, a zis, dupa ce grupul OMV a anuntat ca va plati taxa de solidaritate in Austria, impusa de UE, ca a fost un anunt de „marketing de bursa” si a reamintit ca „nu e vorba de a lasa pe cineva sa nu plateasca acest impozit pe profitul exceptional”. „Fac diferenta intre…

- Ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, a anunțat ce se va intampla cu subvenția la motorina și benzina de la 1 ianuarie 2023. Caciu spune ca o decizie privind pastrarea sau eliminarea subvenționarii cu 50 de bani poate fi luata numai dupa o analiza atenta. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…