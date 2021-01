”Ministrul Finantelor, Alexandru Nazare, a avut astazi o prima discutie cu vice-presedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, principalele teme abordate fiind legate de situatia bugetara a Romaniei, precum si de prioritatile strategice avute in vedere de catre guvern pentru relansarea economica in perioada urmatoare”, a informat joi ministerul. Aceasta este prima dintr-o serie de discutii programate intre ministrul roman de finante si comisarii europeni. Dialogul deschis intre Romania si Comisia Europeana este cu atat mai important acum cu cat tara noastra se afla in procedura de deficit…