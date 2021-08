Stiri pe aceeasi tema

- Noul ministru de Finanțe, Dan Vilceanu, și-a luat in primire postul, dar nu are habar cat este salariul minim din Romania. Noul ministru de Finanțe: „Nu are cum sa fie atat salariul minim” El a spus intr-o conferința de presa ca salariul minim net de aproximativ 1600 de lei, in timp ce salariul brut…

- Noul ministru de Finante, Dan Vilceanu, a lasat de inteles ca nu exclude o noua taxa auto pentru autoturismele vechi. „Dupa toata epopeea taxei auto din Romania, cred ca o taxa sau modul in care vom putea extinde aceasta problema este numai dupa ce vom avea o discutie bine cumpanita. Trebuie sa nu ne…

- Apel la responsabilitate și decența! In legatura cu ultimele apariții publice ale președintelui PNL, Ludovic Orban, echipa celor care susțin candidatura lui Florin Cițu dezaproba comportamentul lipsit de fair-play politic si declarațiile acestuia care aduc grave prejudicii partidului nostru. Consideram…

- „Nu avem miniștri care sa apere interesele celor pe care ii reprezinta. Și aici ma refer la ministrul Muncii, care nu empatizeaza nici cu salariații, nici cu pensionarii. Și in loc sa se lupte in Guvern in fața colegilor sai și sa prezinte situația dramatica a pensionarilor din Romania, vine cu teme…

- Ministrii de Finante ai tarilor G7 au ajuns la un acord privind taxarea multinationalelor. Acestia au stabilit un impozit minim la nivel mondial pentru companii de 15%. Analiștii economici explica ce impact va av...