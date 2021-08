Stiri pe aceeasi tema

- Inrolarea obligatorie in Spatiul Privat Virtual (SPV) se aplica incepand cu data de 1 martie 2022, a declarat marti noul ministru de Finante, Dan Vilceanu. Ministerul de Finante va aduce modificari Codului de procedura fiscala, dupa ce a publicat in dezbatere un proiect de Ordonanta pentru modificarea…

- „Nu avem miniștri care sa apere interesele celor pe care ii reprezinta. Și aici ma refer la ministrul Muncii, care nu empatizeaza nici cu salariații, nici cu pensionarii. Și in loc sa se lupte in Guvern in fața colegilor sai și sa prezinte situația dramatica a pensionarilor din Romania, vine cu teme…

- Ministrul USR al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Claudiu Nasui, este preocupat ca legea sa se aplice doar in funcție de interesele sale și ale grupului sau, ignorand toate prevederile legale in vigoare. Tentativa USR de legalizare a… ilegalitații PUTEREA a semnalat recent ca ministrul Claudiu…