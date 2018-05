Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri ca banii trimisi in tara de romanii din diaspora provin din \'munca cinstita\', precizand ca numai dupa o discutie la nivel de Guvern se va contura o pozitie \'foarte clara\' fata de propunerea legislativa a Oficiului pentru Prevenirea…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, spune ca nu exista niciun razboi intre institutia pe care o conduce si Banca Nationala a Romaniei, in contextul in care presedintele Klaus Iohannis vrea sa medieze conflictul dintre guvernul Dancila si BNR. "Nu e niciun razboi intre institutii,…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a reiterat fata de Fondul Monetar International (FMI) respectarea angajamentului Romaniei de a mentine deficitul bugetar sub 3%, la o intalnire cu directorul departamentului pentru Europa al FMI, Poul Thomsen, la Washington, indicand o crestere economica…

- "Politica va fi schimbata, Romania trebuie sa inceteze cu incurajarea nemuncii. Va fi schimbata chiar daca va parea, poate, mai dura. Acesta este si apanajul unui partid de stanga, pentru ca oamenii vor fi foarte multumiti - ca sunt de stanga sau ca sunt de dreapta - sa vada ca Guvernul va incuraja…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat joi ca Guvernul va lua o decizie astfel incat persoanele care au donat bani in cadrul campaniei privind achizitia operei de arta "Cumintenia Pamantului" sa isi poata recupera sumele platite.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca in urmatoarele zile se va face o prezentare a formularului unic, care va fi depus o singura data pe an si va genera o singura plata. "Va fi un singur formular, va fi depus o singură dată pe an, va fi o plată. (...) Un lucru…

- Biserica Ortodoxa este, la ora actuala, cel mai mare filantrop din punct de vedere al contributiei in lucrarea sociala, a afirmat patriarhul Daniel in plenul Adunarii Nationale Bisericesti. El a precizat ca, in 2017, Biserica Ortodoxa Romana a cheltuit in scop filantropic 110.782.632 lei si a subliniat…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social. "Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia…