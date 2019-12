Ministrul de Finanțe dă asigurări că nu scad bugetele la Sănătate și Educație. Câti bani alocă Guvernul pentru CNAS Florin Cițu a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern, ca bugetele pentru Ministerul Sanatații și Ministerul Educației nu scad, ci dimpotriva, cresc cu 100 de milioane, respectiv 800.000 de lei. Ministrul Finanțelor a precizat ca a fost necesara alocarea a 3 miliarde de lei pentru CNAS. Citește și: SURSE - Oferta PSD pentru Guvern, la angajarea raspunderii pe legea bugetului "Nu scad bugetele nici la Educație nici la Sanatate. Daca cineva era curios a se uita de exemplu la Ministerul Sanatații, la redistribuirea banilor intre Ministerul Sanatații și CNAS, acolo a trebuit sa… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

