Ministrul de Finanţe crede că bugetul nu poate suporta creșterea contribuțiilor la Pilonul II Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, crede ca bugetul nu poate suporta creșterea contribuțiilor la Pilonul II de pensii de la 1 ianuarie 2024. „Sa vedem finalizata strategia fiscal bugetara prima data. Trebuie luata o decizie in Coaliție pe tema deficitului bugetar”, a declarat Boloș pentru Hotnews.ro. „Masura de creștere (a contribuției – n.r.) la Pilonul II este in vigoare, insa impactul masurii nu cred ca poate fi suportat de bugetul de stat, iar in PNRR scrie foarte clar ca acest procent de 4,75% se acorda in funcție de strategia fiscal bugetara. Sa vedem finalizata strategia prima data. Trebuie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

