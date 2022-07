Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in ședința de miercuri normele metodologice ale actului normativ care da posibilitatea amanarii plații ratelor pe o perioada de pana la noua luni, a anunțat ministrul Finanțelor Adrian Caciu. Prevederile se adreseaza persoanelor juridice si fizice afectate de criza. Debitorii trebuie…

- Romanii care au dificultați la plata creditelor ar trebui in primul rand sa negocieze cu banca noi conditii si abia in ultima instanta sa apeleze la amanarea ratelor, afirma Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB).

- Romanii care au probleme cu plata ratelor la credite ar putea amana rambursarea cu pana la 9 luni, conform unui proiect realizat de Ministerul Finanțelor. Pentru debitorii persoane fizice se prevede prezentarea declarației pe propria raspundere cu privire la faptul ca au inregistrat o creștere cu minimum…

- Romanii care au probleme cu plata ratelor la credite ar putea amana rambursarea cu pana la 9 luni, conform unui proiect al Ministerului de Finanțe. Potrivit sursei citate, obligația de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi și comisioane, acordate debitorilor…

- Amanarea ratelor la banci, in actualul context economic: Cine poate amana plata. Anunțul ministrului de Finanțe, Adrian Caciu Amanarea ratelor la banci, in actualul context economic: Cine poate amana plata. Anunțul ministrului de Finanțe, Adrian Caciu Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a anunțat cine…

- PRECIZARI… Ministrul de Finanțe a anunțat cine iși poate amana plata ratelor la banci. Adrian Caciu a ținut sa sublinieze ca aceasta masura nu este pentru toata lumea, ci ii vizeaza doar pe cei care intampina dificultați in plata ratelor. De asemenea, Caciu a precizat ca aceasta masura a ramas in analiza.…

- Coaliția de guvernare a decis amanarea pentru noua luni a ratelor la banci pentru cetațenii și companiile care „se confrunta cu dificultați financiare din cauza crizelor multiple din ultima perioada”. Ministrul de Finante, Adrian Caciu, a explicat insa, miercuri, ca va fi un criteriu pentru a se obtine…

- Economiștii considera ca o noua amanare a ratelor la creditele bancare in acest moment cu o inflație mare și o creștere a dobanzilor va face mai mult rau, deoarece imprumutații vor baga banii in consum alimentand și mai mult inflația in loc sa iși plateasca ratele, iar in cele din urma vor plati…