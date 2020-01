Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de finante britanic, Sajid Javid, a avertizat companiile ca trebuie sa se impace cu ideea ca nu va exista o armonizare cu normele Uniunii Europene odata ce Regatul Unit va fi parasit blocul comunitar, informeaza sambata EFE si dpa, citate de Agerpres. Confruntat cu sectorul de afaceri care…

- Ministrul de finante britanic, Sajid Javid, a avertizat companiile ca trebuie sa se impace cu ideea ca nu va exista o armonizare cu normele Uniunii Europene odata ce Regatul Unit va fi parasit blocul comunitar, informeaza sambata EFE si dpa. Confruntat cu sectorul de afaceri care face…

- Regina Elizabeth II le-a transmis britanicilor, in mesajul sau de Craciun, sa incerce sa depașeasca diviziunile și disputele chiar daca este o cale lunga, iar progresele de fac cu pași mici. Mesajul monarhului britanic vine la capatul unui an foarte tensionat din cauza iminentei ieșiri a Regatului Unit…

- Premierul britanic Boris Johnson a obtinut vineri in noul legislativ de la Londra constituit dupa alegerile anticipate un prim vot favorabil asupra acordului privind Brexitul pe care l-a convenit cu Uniunea Europeana si care prevede iesirea Regatului Unit din blocul comunitar pe 31 ianuarie 2020, transmite…

- Premierul britanic Boris Johnson intenționeaza sa trimita noul acord pentru Brexit in Parlament inainte de Craciun, a declarat duminica adjunctul ministrului de Finanțe, Rishi Sunak, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Mandatul superior pe care l-am obținut in alegerile acestea…

- Prioritatea guvernului condus de premierul Boris Johnson va fi de a scoate Regatul Unit din Uniunea Europeana (UE) la 31 ianuarie si de a incheia un nou acord comercial cu UE pana la sfarsitul anului viitor, a declarat duminica Michael Gove, adjunctul de facto al lui Johnson si ministru responsabil…

- Prim-ministrul britanic in exercițiu, Boris Johnson, s-a confruntat marți cu contracandidatul sau laburist, Jeremy Corbyn, in cadrul primei dezbateri electorale premergatoare alegerilor generale ce vor avea loc pe 12 decembrie, abordand subiectul retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana.Liderii…

- "Ma intristeaza faptul ca am ajuns in aceasta situatie dupa 45 de ani in care am fost membru al Partidului Conservator si 22 de ani de serviciu ca deputat", a marturisit Hammond intr-o scrisoare deschisa adresata alegatorilor sai din circumscriptia Runnymede and Weybridge, din sudul Angliei.…