- USR a solicitat in urma cu o saptamana ca ministrul Finantelor, Adrian Caciu, sa vina in fata Parlamentului ca sa explice dezastrul incasarilor la buget din primele trei luni ale anului si masurile pe care le va lua pentru a repara un buget pe 2023 total nerealist. “Cand a venit Coalitia PSD – PNL…

