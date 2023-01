Ministrul de Finanțe anunță stabilitate, deficitul extern al României crește cu 62% In primele 11 luni din 2022 deficitul extern al Romaniei a sarit de 25 de miliarde de euro și Finanțele continua sa se imprumute cu o viteza amețitoare. Analiștii financiari atrag deja atenția ca poziția Romaniei in fața investitorilor straini este una delicata, planand riscuri majore asupra evoluțiilor din 2023. Riscul major este ca țara noastra sa nu mai reușeasca sa se finanțeze pe plan extern, in condițiile in care se imprumuta deja la cele mai mari dobanzi din piața iar evoluția economica se anunța modesta. Deficitul balanței externe: Plus 62% In timp ce ministrul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

